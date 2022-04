Auto landet auf dem Dach im Graben: Beifahrerin stirbt

Hagen im Bremischen (dpa/lni) –

Eine 79 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall nahe Hagen im Bremischen im Landkreis Cuxhaven gestorben. Sie sei als Beifahrerin mit einem 84-jährigen Mann in dessen Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen sei am Samstagvormittag in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, habe einen Baum gestreift und sei auf dem Dach in einem Wassergraben gelandet. Für die Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen, der Fahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.