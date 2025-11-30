Auto kracht ins Haus und landet im Wohnzimmer

Clenze (dpa/lni) –

Ein 87-Jähriger ist in Clenze (Landkreis Lüchow-Dannenberg) vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss in einer Kurve von der Straße abgekommen und in ein Wohnhaus gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er am Samstagabend zunächst mit einem kleinen Baum und einem geparkten Transporter. Das Auto durchbrach daraufhin einen Gartenzaun und die Wand eines Wohnhauses. Der Wagen kam den Angaben zufolge im Wohnzimmer des Hauses zum Stehen.

Feuerwehrleute befreiten den Senior aus seinem Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Um das Auto zu bergen, stützten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks das Gebäude. Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon, wie es hieß. Wie hoch der Schaden ist, sei bislang noch unklar. Der Polizei zufolge dürfte sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.