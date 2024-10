Auto kracht in Transporter – 83-Jähriger stirbt

Schleswig/Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist ein 83-jähriger Autofahrer nahe Schleswig ums Leben gekommen. Der Mann war am Montag auf der Bundesstraße 201 (B 201) in Richtung Schuby unterwegs, als ihm ein 35-Jähriger mit seinem größeren Gefährt entgegenkam, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg mitteilte. Das Auto ist demnach auf die Gegenfahrbahn geraten, dort frontal in den Transporter gekracht und neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Der 83-Jährige war laut Polizei von Ersthelfern und dem Rettungsdienst reanimiert worden. Der Mann starb jedoch später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Transporter-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten ist, war zunächst unklar. Experten untersuchen jetzt die genaue Unfallursache. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die B 201 war am Montag zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.