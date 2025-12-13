Auto kracht in Tannenbaum im Kreisverkehr – Fahrer flüchtet

Trittau (dpa/lno) –

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Trittau am frühen Morgen. Dort war offenbar gegen 5.30 Uhr ein Fahrzeug in einen Kreisverkehr gefahren und dort gegen einen Tannenbaum gekracht, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Als Beamte vor Ort eintrafen, stand der Baum schräg, das Auto steckte noch in der Tanne. Zuvor hatte das «Stormarner Tageblatt» berichtet.

Die Feuerwehr habe den Tannenbaum aus Sicherheitsgründen zur Seite gelegt, wie der Sprecher sagte. Die Ermittlungen zum Verursacher oder der Verursacherin des Unfalls dauerten an.