Auto kracht gegen Trecker – Mann stirbt am Unfallort

Kisdorf (dpa/lno) –

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem entgegenkommenden Trecker im Kreis Segeberg ist ein Mann gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 48 Jahre alte Autofahrer am Morgen bei Kisdorf aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Treckerfahrer konnte nicht ausweichen, das Auto prallte gegen die Vorderachse. Durch den Aufprall wurde der Mann aus dem Kreis Stormarn so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Treckerfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

