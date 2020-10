Auto kracht gegen Laterne: Drei junge Männer verletzt

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Unfall in Hamburg-Poppenbüttel sind drei junge Männer verletzt worden. Ihr Auto sei in der Nacht zu Donnerstag auf dem Ring 3 mit einer Laterne kollidiert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Fahrer habe angegeben, einem Tier ausgewichen zu sein, sagte die Sprecherin weiter. Rettungskräfte brachten die drei Männer in ein Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt waren, war zunächst unklar. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Sprecherin aber nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von null Promille.