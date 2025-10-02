Auto kracht gegen Brückenpfeiler – Fahrer stirbt

Schortens (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Schortens im Landkreis Friesland ums Leben gekommen. Sein Wagen kam am Donnerstagabend in einer Kurve von der Straße ab und krachte gegen einen Brückenpfeiler, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hätten den 84-Jährigen aus dem Auto befreit und versucht, ihn wiederzubeleben. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Durch den Unfall kam es nach Polizeiangaben zur Rauchentwicklung am Auto. Die vier Einsatzkräfte erlitten demnach leichte Verletzungen durch Rauchgase und seien vor Ort medizinisch versorgt worden. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.