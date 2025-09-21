Auto kracht gegen Baum – drei Menschen verletzt

Alfeld (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Auto in der Nacht zu Sonntag aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve in der Nähe von Langenholzen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Er sei in dem Auto eingeklemmt gewesen, während seine 19 und 17 Jahre alten Mitfahrer sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten. Zur Befreiung des Fahrers war die freiwillige Feuerwehr vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten seien zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.