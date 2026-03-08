Auto kracht gegen Baum – 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt, als er im Landkreis Lüneburg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Westergellersen/Kirchgellersen (dpa/lni) –

Ein junger Mann ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Lüneburg schwer verletzt worden und musste aus dem Autowrack befreit werden. Nach Angaben der Polizei kam der 23 Jahre alte Autofahrer am Samstagabend in einem Kreisel auf der Landstraße zwischen Westergellersen und Kirchgellersen von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall sei das Auto stark deformiert worden, weshalb die Feuerwehr den Fahrer aus dem Auto retten musste. Der Fahrer sei während der Rettungsarbeiten ansprechbar gewesen. Er sei allein im Auto gewesen und es soll auch kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt gewesen sein.