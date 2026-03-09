Auto kracht gegen Bäume – Vier Jugendliche schwer verletzt

Eimke (dpa/lni) –

Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen am späten Samstagabend sind vier Jugendliche schwer verletzt worden. Der 17 Jahre alte Fahrer besaß keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen. Er kam auf der Kreisstraße 32 zwischen Ellerndorf und Brockhöfe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde die 15 Jahre alte Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten das Mädchen. Die 18 und 19 Jahre alten Insassen auf der Rücksitzbank wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Schwerstverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Hamburg und Hannover geflogen. Vermutlich standen alle Fahrzeuginsassen unter dem Einfluss von Alkohol, wie es weiter hieß.