Auto kommt von glatter Straße ab: 29-Jähriger tot

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Prinzhöfte (dpa) –

Bei einem Unfall auf eisglatter Straße ist ein 29 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen am Freitagmorgen in Prinzhöfte in Richtung Bundesstraße 213 gefahren, teilte die Polizei mit. Sein Auto sei von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und seitlich mit einem Baum kollidiert. Dann drehte sich der Kleinwagen und rammte mit der Beifahrerseite einen weiteren Baum. Ersthelfer riefen Rettungskräfte und befreiten den Mann aus dem Auto. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen.