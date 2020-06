Ein Krankenwagen ist im Einsatz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Ahrensbök (dpa/lno) – Zwei Menschen sind in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) schwer verletzt worden, weil ihr Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt ist. Der Unfall geschah am frühen Sonntagmorgen innerorts auf der L184, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.