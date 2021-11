Auto kommt von der Fahrbahn ab und fängt Feuer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Melle (dpa/lni) – Ein 22-Jähriger ist am Mittwochabend in Melle (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann einem Reh ausweichen und kam dabei von der Straße ab. Durch den Unfall begann das Fahrzeug zu qualmen und geriet schließlich in Brand, berichtete die Polizei weiter. Der 22-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

