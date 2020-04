Auto kommt überschlägt sich: Vier Verletzte

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Winsen (dpa/lni) – Vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harburg verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ersten Aussagen zufolge verlor der 22 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Samstag auf einem Wirtschaftsweg in Winsen an der Luhe die Kontrolle über seinen Wagen, weil er einem Reh ausweichen wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, wurde über die Böschung auf ein Feld geschleudert und überschlug sich. Während drei der Passagiere leichte Verletzungen erlitten, wurde ein 20-Jähriger schwer verletzt. Er war nach Polizeiangaben nicht angeschnallt.

Pressemitteilung der Polizei