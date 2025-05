Auto kommt hochkant an Böschung zum Stehen – Fahrer verletzt

Thale (dpa/sa) –

Bei einem Unfall im Harz ist ein Mann mit seinem Auto hochkant an einer steilen Böschung zum Stehen gekommen. Der 74-Jährige aus dem niedersächsischen Oldenburg war am Samstagabend auf gerader Strecke zwischen Thale und der Einfahrt zum Hexentanzplatz nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Fahrzeug gegen die Böschung geprallt und so gekippt, dass es nahezu senkrecht auf der Front am Straßenrand zum Stehen kam.

Mutmaßlich gab es bei dem Fahrer ein medizinisches Problem, wie es hieß. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs kam die Feuerwehr Thale zum Einsatz.