Auto kollidiert mit Sattelzug – Mann stirbt nach Unfall

Northeim (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Northeim ist ein Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Auch eine Frau wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach übersah am Dienstagnachmittag der 57 Jahre alte Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger ein entgegenkommendes Auto, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte.

Die 82 Jahre alte Fahrerin des Autos habe nicht mehr bremsen können und ihr Wagen kollidierte frontal mit dem Fahrzeug. Sie und ihr 85-jähriger Beifahrer seien schwer verletzt worden, wobei er noch am Abend seinen Verletzungen erlegen sei. Der Unfallverursacher sei unverletzt geblieben.