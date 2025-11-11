Auto kollidiert mit Regionalbahn

Klein Offenseth-Sparrieshoop (dpa/lno) –

Im Kreis Pinneberg ist es zu einem Unfall zwischen einer AKN-Regionalbahn und einem Auto gekommen. Nach Angaben der Polizei, habe der Autofahrer am Montagabend an dem unbeschrankten Bahnübergang vermutlich die rote Ampel ignoriert und sei mit seinem Wagen im Versuch, über die Gleise zu fahren, mit der Bahn zusammengestoßen. Dabei wurde sein Beifahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke wurde gegen 20 Uhr wieder freigegeben.