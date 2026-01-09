Auto kollidiert mit Linienbus – Fahrer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer des Autos sich am späten Freitagnachmittag von seinem Grundstück in den Verkehr im Stadtteil Bergedorf eingliedern. Dabei sei er unachtsam gewesen.

Durch die Kollision habe sich die Fahrertür des Autos verzogen, weshalb die Feuerwehr den Mann aus dem Auto retten musste. Dieser sei in ein Krankenhaus gebracht worden, seine Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich. Im Bus habe es keine Verletzten gegeben, der Bus sei zudem weiter fahrtüchtig geblieben. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über den Unfall berichtet.