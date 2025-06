Auto kollidiert mit Linienbus: drei Verletzte

Pinneberg (dpa/lno) –

In Pinneberg sind zwei Insassen eines Autos bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagmorgen zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen, nachdem der Pkw in den Gegenverkehr geraten war. Auch ein Fahrgast im Bus wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei vermutet den Angaben zufolge, dass der Fahrer des Autos betrunken war. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen ihn Haftbefehl vorlag. Beide Autoinsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.