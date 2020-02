Auto kollidiert mit Einsatzwagen der Bundespolizei

Hamburg (dpa/lno) – Auf dem Weg zu einem Einsatz sind fünf Beamte der Bundespolizei sowie ein 30 Jahre alter Mann bei einem Autounfall verletzt worden. Die Beamten seien am Samstagabend nach dem Zweitliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC als Unterstützung zu einem Einsatz an der S-Bahn-Station Diebsteich gerufen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dorthin war laut Polizeiangaben ein Mann geflüchtet, der zuvor unweit der Station einen anderen Mann mit einem Messer bedroht hatte. Im Mündungsbereich einer Kreuzung in Hamburg-Bahrenfeld kollidierte der Einsatzwagen dann jedoch mit einem anderen Fahrzeug und kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite.

Die fünf Bundespolizisten, darunter eine weibliche Beamtin, sowie der 30 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sie konnten jedoch noch im Laufe der Nacht entlassen werden. Der genaue Unfallhergang war am Sonntag zunächst noch unklar. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.