Auto kollidiert mit Bus – sechs Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus im Hamburger Stadtteil Wandsbek sind sechs Menschen verletzt worden. Eine 22-Jährige sei am späten Samstagabend mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Bus kollidiert, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahrerin sowie ihre 15 Jahre alte Mitfahrerin seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei Fahrgäste des Busses sowie der Busfahrer wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet.

Von der Fahrerin wurde laut Polizei nach dem Unfall eine Blutprobe entnommen – zu welchem Zweck war jedoch nicht bekannt. Sowohl der Bus als auch das Auto waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Bus wurde den Angaben zufolge abgeschleppt. Zunächst berichtete das «Hamburger Abendblatt».