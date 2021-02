Auto kollidiert mit Baum: 23-Jähriger schwer verletzt

Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bösel (dpa/lni) – Ein 23-Jähriger ist mit seinem Auto bei Bösel (Landkreis Cloppenburg) gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann kam mit seinem Auto am frühen Montagabend aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

