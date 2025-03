Auto kollidiert mit Bäumen – drei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Bassum werden vier Menschen verletzt, drei davon lebensgefährlich. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bassum (dpa/lni) –

Bei einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 51 in Bassum im Landkreis Diepholz haben drei Menschen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein weiterer Insasse eines Wagens wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht kam das Auto eines 18 Jahre alten Fahrers aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und rammte zwei Bäume. In dem Wagen saßen außerdem drei weitere junge Männer im Alter von 18, 17 und 16 Jahren. Zwei der Insassen wurden bei der Kollision eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Vier Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge sowie zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Opfer kamen in Krankenhäuser. Die Bundesstraße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.