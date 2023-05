Auto in Gegenverkehr: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Wulften (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 523 im Landkreis Göttingen ist an Christi Himmelfahrt ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge geriet ein Auto am Nachmittag etwa 200 Meter vor der Ortschaft Wulften in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der 69 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Wagen, in dem eine Familie aus Hessen unterwegs war, von der Straße abkam, war noch unklar. Der Unfall passierte zwischen Bilshausen und Wulften.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden beide Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und ein Gutachter eingeschaltet. Die Landesstraße 523 war voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.