Auto im Schnelsen-Tunnel ausgebrannt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Auto hat im Schnelsen-Tunnel auf der Autobahn 7 Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr Hamburg wurde am Sonntagabend von den Insassen alarmiert, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wie ein Sprecher mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Wagen bereits lichterloh. Das Feuer wurde schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte den Tunnel für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen. Laut Verkehrsleitzentrale kam es zu stockendem Verkehr und Staus.

Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet, die Sperrung wurde aufgehoben. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Der Kleinwagen erlitt einen Totalschaden.