Auto Hunderte Meter von Lkw mitgeschleift – Fahrer stirbt

Großenkneten (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A1 im Landkreis Oldenburg tödlich verletzt worden. Der Wagen des 30-Jährigen war am Dienstag auf der Autobahn 1 bei Großenkneten zunächst mit einem anderen Auto zusammengestoßen und dann in das Heck eines Sattelzuges gekracht, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Das Auto des Mannes wurde unter dem Lkw eingeklemmt und nach Angaben der Feuerwehr mehrere hundert Meter weit mitgeschleift. Der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus. Sein 31-jähriger Beifahrer wurde laut Polizei schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst offen.