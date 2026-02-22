Auto hebt nach Unfall auf A7 ab

Holle (dpa/lni) –

Ein junger Autofahrer ist mit einem Wagen von der A7 im Landkreis Hildesheim abgekommen, über einen Erdhügel gefahren und kurzzeitig abgehoben. Der 18-Jährige habe an einer Abfahrt der A7 in Holle die Kontrolle über seinen Mietwagen verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto überfuhr demnach am Vormittag mehrere Verkehrsschilder und einen Hügel, wodurch es in die Luft geschleudert wurde.

Der Wagen landete schließlich auf einem Grünstreifen und prallte gegen die Leitplanke. Der 18-Jährige und sein 19 Jahre alter Bruder wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Auto und den Verkehrszeichen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 45.000 Euro.