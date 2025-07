Auto gerät wegen Ölspur in Gegenverkehr – vier Verletzte

Alfeld (dpa/lni) –

Eine Ölspur hat in Alfeld (Landkreis Hildesheim) zu einem Unfall mit vier Verletzten geführt. Eine 21-Jährige sei mit einem 23-jährigen Beifahrer zwischen den Ortsteilen Eimsen und Wettensen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve war die regennasse Fahrbahn demnach wegen einer Öllache schmierig gewesen. Die Reifen verloren an der Stelle die Haftung, sodass der Wagen in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte es mit dem Auto eines 79-Jährigen zusammen. Der Fahrer, seine 71 Jahre alte Beifahrerin und die beiden Insassen im anderen Wagen kamen verletzt ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Straße war wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.