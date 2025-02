Auto gerät in Gegenverkehr – Mann schwebt in Lebensgefahr

Lingen (dpa/lni) –

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet er am Freitag mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, stieß mit einem Lkw zusammen und kollidierte anschließend mit einem Auto.

Der 54-Jährige war demnach in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von den Einsatzkräften befreit. Die 35-jährige Fahrerin des Lkws sowie der 41-jährige Fahrer des anderen Autos wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3.000 Euro.