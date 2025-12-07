Auto gerät in den Gegenverkehr – vier Verletzte

Neu Wulmstorf (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harburg sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Samstagabend sei ein 28 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in einer scharfen Kurve aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dann stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurde der 28-Jährige schwer verletzt, seine 27 Jahre alte Beifahrerin sowie die beiden 46 und 42 Jahre alten Männer in dem anderen Wagen erlitten leichtere Verletzungen. Die Straße wurde für etwa zwei Stunden gesperrt.