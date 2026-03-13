Auto gerät auf Brücke in Gegenverkehr – sieben Verletzte

Mehrere Menschen werden bei einer Kollision auf einer Brücke in Bremen verletzt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bremen sind sieben Menschen verletzt worden. Auf der Karl-Carstens-Brücke kollidierte ein Auto am späten Donnerstagnachmittag frontal mit einem anderen Fahrzeug als es aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Durch die Kollision seien sieben Menschen verletzt worden, ein Insasse des unfallverursachenden Autos sogar schwer. Die Brücke war infolge des Unfalls mehrere Stunden gesperrt.