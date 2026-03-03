Auto geht nach Unfall in Flammen auf – drei Männer verletzt

Weil zunächst nicht klar war, ob die Männer sich noch in dem brennenden Auto befinden, alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover hat ein Auto in der Nacht Feuer gefangen. Die drei Insassen wurden teilweise schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Die Männer hatten sich aus dem Auto gerettet, bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Während des Einsatzes in Linden-Süd war der Westschnellweg in Richtung Innenstadt vorübergehend voll gesperrt. Weil zunächst nicht klar war, ob die Männer sich noch in dem brennenden Auto befinden, alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst, hieß es. Insgesamt waren 47 Rettungskräfte im Einsatz. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst unklar.