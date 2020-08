Auto fängt Feuer und löst Brand in Moorgebiet aus

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Barnstorf (dpa/lni) – Ein brennendes Auto hat in einem Moorgebiet in Barnstorf im Landkreis Diepholz einen Brand ausgelöst. Das Moor habe mehrere Stunden auf einer Fläche von rund sieben Fußballfeldern gebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Fahrer sei mit seinem Wagen abseits der gekennzeichneten Wege in dem Gebiet unterwegs gewesen, als sein Auto plötzlich Feuer fing. Schnell entzündete sich die Umgebung. Erst in der Nacht zum Donnerstag hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.