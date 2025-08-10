Auto fällt beim Rangieren in Fluss

10. August 2025 14:21
Die Feuerwehr holt ein Auto aus der Wümme. (Symbolbild) Niklas Treppner/dpa
Oyten (dpa/lni) –

Ein Mann ist nach einem missglückten Rangiermanöver im Landkreis Verden mit seinem Auto in einen Fluss gefallen. Der Wagen sei an einem unbefestigten Weg in Oyten in die Wümme gerutscht und dort auf der Fahrerseite liegengeblieben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Fahrer konnte sich demnach über die Beifahrertür retten und unverletzt ans Ufer schwimmen. Mit der Hilfe eines Baggers konnte der Wagen am Sonntagmorgen nach rund drei Stunden an Land gezogen werden.

