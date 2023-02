Auto fällt bei Unfall einen Straßenbaum: Zwei Verletzte

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover sind zwei junge Männer in ihrem Auto mit solcher Wucht gegen einen Straßenbaum geprallt, dass dieser entwurzelt und umgeworfen wurde. Die 21 und 22 Jahre alten Männer wurden schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7.00 Uhr auf der Hermesallee. Die Männer konnten sich selber aus dem Autowrack befreien. Sie mussten aber von einem Notarzt stabilisiert werden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Unfallursache wurden nicht gemacht.