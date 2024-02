Auto fährt über am Boden liegenden Mann: schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Wilstorf ist ein junger, auf der Straße liegender Mann vor den Augen von Helfern von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige lag am frühen Samstagmorgen auf dem linken Fahrstreifen der Winsener Straße stadteinwärts und war von Insassen eines Kleintransporters entdeckt worden, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte. Die hätten daraufhin rechts mit eingeschaltetem Warnblinklicht angehalten und dem Mann helfen wollen. Während sie zu dem Mann liefen, fuhr ein Auto an dem Klein-Lkw links vorbei und überfuhr den am Boden liegenden jungen Mann. Der wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet oder vorher schon den Fußgänger gesehen haben. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme und die Rekonstruktion des Unfallherganges auch mittels eines 3D-Scanners für fast vier Stunden gesperrt.