Lingen (dpa/lni) –

Eine 69-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag in Lingen (Landkreis Emsland) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 29-jähriger Autofahrer die Pedelec-Fahrerin in einem Kreuzungsbereich übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fahrradfahrerin kam in ein Krankenhaus.