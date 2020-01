Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Mann ist bei einem Autounfall in Hamburg-Billbrook schwer verletzt worden. Er fuhr aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Wagen in einen stehenden Lastwagen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.