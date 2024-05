Auto fährt in Discounter: Laden vorerst geschlossen

Henstedt-Ulzburg dpa/lno) –

Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg mit seinem Wagen in den Eingangsbereich eines Supermarktes gefahren. Bei dem Unfall am Donnerstag sei niemand verletzt worden, es sei aber Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden, teilte die Polizei mit.

Aus zunächst unbekannter Ursache beschleunigte der 87-Jährige sein Fahrzeug plötzlich stark und fuhr in den gläsernen Eingangsbereich, wie es hieß. Beim Zurücksetzen sei der 87-Jährige gegen ein geparktes Auto gefahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurden das Auto des 87-Jährigen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Unfallfahrer wird jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein Strafverfahren eingeleitet.