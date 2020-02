Auto fährt gegen Garage: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Schenefeld (dpa/lno) – Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch in Schenefeld im Kreis Pinneberg mit seinem Auto eine Garage gerammt und diese beinahe zum Einsturz gebracht. Dabei erlitt der 84-Jährige nach Angaben der Polizei lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Wagen rückwärts eine Grundstückszufahrt Richtung Straße gefahren. Statt am Ende anzuhalten, sei der Rentner über die Straße hinweg auf das gegenüber liegende Grundstück gefahren und gegen die Garage geprallt, teilte die Polizei mit. Dabei wurde die Garage so schwer beschädigt, dass nach Polizeiangaben Einsturzgefahr bestand. Das angrenzende Wohnhaus blieb unversehrt. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.

