Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bad Rothenfelde (dpa/lni) –

Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Neujahrstag im Landkreis Osnabrück mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Nach Polizei-Angaben starb der Mann noch an der Unfallstelle nahe Bad Rothenfelde. Weshalb das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Die Kreisstraße war am Sonntagnachmittag mehrere Stunden gesperrt.