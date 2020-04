Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild/Archivbild

Werlte (dpa/lni) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Werlte (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der 33-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag auf der K 137 von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.