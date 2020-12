Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Lage (dpa/lni) – Ein 24 Jahre alter Mann ist in Lage (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Mann aus Uelsen am Samstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

