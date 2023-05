Auto fährt gegen Achse auf Kreisel: Zwei Schwerverletzte

Hildesheim (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Sibbesse im Landkreis Hildesheim hat sich ein Auto überschlagen, die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Ein 38-Jähriger sei am frühen Freitagmorgen im Ortskern von Sibbesse in einem Kreisverkehr mit voller Fahrt mit seinem Auto mit einer Wagonachse in der Mitte der Verkehrsinsel kollidiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unterbau eines alten Bahnwagons mit vier Rädern sei ein Denkmal, das dort an eine stillgelegte Bahnstrecke erinnern solle.

Durch den Aufprall habe sich das Auto überschlagen und die Wagonachse sei auf die Straße gestoßen worden. Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei alarmierte die Wasserbehörde, weil den Angaben zufolge Betriebsstoffe aus dem Auto ausgetreten seien. Beide Männer im Auto sollen zum Unfallzeitpunkt laut Polizei alkoholisiert gewesen sein. Die Beamten haben nun weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.