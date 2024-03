Ratzeburg (dpa/lno) –

Eine 18-Jährige ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ratzeburg lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen wurde die Fußgängerin an einer Kreuzung von einem Auto angefahren. Die 48-jährige Fahrerin habe ersten Erkenntnissen zufolge eine rote Ampel überfahren. Die 18-Jährige kam nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus.