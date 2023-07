Einbeck (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Einbeck (Landkreis Northeim) sind zwei 22-Jährige ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin kam am Sonntagmorgen aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Sie und ihre Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.