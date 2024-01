Auto fährt frontal gegen 72-Jährige: Nun in Klinik gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Die 72 Jahre alte Frau, die am Sonntag in Hamburg-Schnelsen frontal von einem Auto erfasst worden war, ist im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Seniorin war nach dem schweren Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik gebracht worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte sie am späten Sonntagnachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann die Holsteiner Chaussee überqueren. Ihr Partner passierte die Straße noch unversehrt, sie jedoch wurde von einem Auto erfasst und schlug mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Wagens. Die Polizei ist weiter auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.