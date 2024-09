Auto fährt bei Unfall in Menschenmenge – fünf Verletzte

Heikendorf (dpa) –

In Heikendorf an der Kieler Förde ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren – fünf Menschen sind dabei verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um einen Unfall handeln und nicht um eine vorsätzliche Tat, bei der jemand verletzt werden sollte, teilte die Polizei am Abend mit. Der 74-jährige Autofahrer wollte eigenen Angaben zufolge am späten Nachmittag in Höhe eines Parkplatzes anhalten. Er fuhr jedoch unbeabsichtigt vorwärts gegen einen Poller, überrollte diesen und kollidierte dann mit einer dort gehenden Personengruppe, wie es weiter hieß.

Die fünf Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Die Polizeistation Heikendorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Die Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein liegt am Ostufer der Kieler Förde und grenzt an das Kieler Stadtgebiet. Der Unfall geschah am Uferweg.