Auto fährt auf Ladeklappe eines Lastwagens auf

Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Ein 24-jähriger Autofahrer ist in Oldenburg mit seinem Wagen auf die heruntergefahrene Ladeklappe eines geparkten Lastwagens aufgefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der junge Mann an, er sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer, der sein Fahrzeug am Straßenrand abgestellt hatte, um Waren auszuliefern, blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Mitteilung der Polizei