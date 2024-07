Auto erfasst Pedelec-Fahrer – lebensgefährliche Verletzungen

Harpstedt (dpa/lni) –

Ein 86 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist im Landkreis Oldenburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Radfahrer hatte in Harpstedt am Montagabend die Fahrbahn einer Straße überqueren wollen und dabei das herannahende Fahrzeug übersehen, wie die Polizei mitteilte. Trotz eines Ausweichversuchs erfasste das Auto den Radfahrer. Der Wagen prallte dann gegen einen Baum. Der 34-jährige Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 86-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.